Действия РФ на территории Украины – это не война, а терроризм, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что военная агрессия России на территории Украины является терроризмом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Зеленским и лидерами Литвы, Латвии и Эстонии, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы видели две картины войны. Два лица российской злости. Видели это военное лицо. Видели уничтоженные города, смерть, которая была над этими руинами. И мы видели второе лицо этой войны, лицо, которое сложно понять и принять. Бомбардированные жилые массивы, дома, не военные казармы, где жили солдаты. Нет, обычные дома, где живут обычные люди...

Я видел их на телевидении, эти руины, а теперь я увидел это своими глазами, и трудно в это поверить. И я сказал президенту Владимиру Зеленскому и господам президентам и нашим сотрудникам: это не война, это терроризм. Если кто отправляет самолеты, если кто отправляет солдат, чтобы бомбили жилые массивы, убивали мирное население – это не война. Это жестокость, бандитизм, терроризм. И это второе лицо российского вторжения в Украину, это лицо, с которым мы никогда не согласимся, никогда", - подчеркнул он.

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