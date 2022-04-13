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Данилов призвал Верховную Раду упростить наказание за коллаборационизм

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данілов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов попросил парламентариев упростить процедуру привлечения к ответственности коллаборантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время телемарафона UAвместе.

В Совбезе стремятся видеть особый режим наказания за коллаборационизм во время войны. Секретарь СНБО надеется на законодательные изменения в скором времени.

"Но наш законодатель достаточно демократичный, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются - может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать", - заявил Данилов.

Он также посоветовал сдаться всем сообщникам задержанного лидера ОПЗЖ Медведчука. В то же время с каждым членом партии секретарь СНБО анонсировал "отдельный разговор" правоохранителей.

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Топ комментарии

  • Aut Ogen
    Не покараня спростити, а процедуру притягнення?
  • Джохар Перильдович Мафусаилов
    Конечно, надо сокращать. А то очень долгая процедура, мучительная, колаборанты нервничают, теряют в весе, удои падают и яйценоскость, шерсть тускнеет, рога расслаиваются... Надо гуманнее притягнення делать.
  • volley
    Свій напад росія як завжди добре готувала, і насправді розпочався він цілою низкою "спецоперацій", а не 24.02.

    Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько-портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітум замість "Нептунів" врешті решт - а червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробили предметом ненависті народу, поки путін спокійно планував нову війну.

    Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням?

    Правильно - йому крутили шоу "посадити Порошенка";
    силовики займались забезпеченням цього дійства, обурені ветерани збирались під судами замість йти на збори, населенню було не до тривожних попереджень західних розвідок, і звичайно ніхто не звернув уваги на слова самого Порошенка, який попереджав, що "путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати".
    ............

    І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах.

    Тому треба усвідомлювати яку небезпеку являють собою організатори утримання в клітках генералів Марченка і Павловського, "творці" відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про "нагнітання з боку Заходу", ну і продюсери шоу з переслідування Порошенка для замилювання очей українців - бо у всього цього є прізвища, імена та по-батькові.

    Частина з них впала на дно, а дехто як завжди рядиться в патріоти, придумавши лукаву формулу "не на часі", та лізе в "воінствєнноє меньшинство", яке самі нещодавно погрожували ледь не знищіти.
    ..........
    Надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті - без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками аатоматично закладе чергові удари по обороноздатності держави.

    Країна умивається кров''ю тих, КОГО роками обманювали - нарешті платити мають і ті, ХТО обманював, так вимагає справедливість.

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