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500 ракет Javelin, 300 беспилотников-камикадзе, 11 вертолетов и 200 бронетранспортеров передадут США Украине, - Пентагон

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джавелін
Соединенные Штаты передадут ряд боеприпасов и противотанковое оружие для Украины.

Об этом в Twitter со ссылкой на данные Пентагона сообщил журналист Стив Герман, передает Цензор.НЕТ.

Так, США передадут Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin и тысячи единиц другого противотанкового оружия.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Беспилотников камикадзе нам нужно несколько тысяч минимум. Надеюсь довезут скоро
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    спасибо! особенно за беспилотники.
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