В результате обстрелов погибли 4 , ранены 10 жителей Харьковщины, - Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовал информацию о погибших мирных гражданах от российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

Синегубов отметил: "Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. К сожалению, в результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 раненых.

По области сложным остается Изюмское направление. Но наши ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском Роганском направлении.

Проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенково. Мы настоятельно рекомендуем население временно покинуть эти территории, ведь прогнозируем возможность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленых" коридоров.

Продолжаем в пункты выдачи в Харькове и в громады области доставлять гуманитарные грузы. Планировали доставку гуманитарной помощи в Золочев, но, к сожалению, из-за интенсивных обстрелов оккупантов должны отсрочить.

Напоследок еще раз подчеркну: как видим, россияне постоянно и хаотично наносят удары по жилым районам. Поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги!"

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