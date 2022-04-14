Санкции против всех российских банков нужно ввести именно сейчас, – президент Литвы Науседа
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Масштабные санкции против РФ, предусматривающие газовое и нефтяное эмбарго, а также санкции против всех российских банков, должны быть введены немедленно.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентами Украины, Польши, Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще один вопрос – это санкции. Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех, повторяю – всех российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем ждать год или два. Украинцы страдают и умирают каждый день, женщины, дети, пожилые люди. Мы должны остановить финансирование путинской войны", - подчеркнул он.