Санкции против всех российских банков нужно ввести именно сейчас, – президент Литвы Науседа

Масштабные санкции против РФ, предусматривающие газовое и нефтяное эмбарго, а также санкции против всех российских банков, должны быть введены немедленно.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на брифинге с президентами Украины, Польши, Латвии и Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще один вопрос – это санкции. Запрет, полное эмбарго природного газа и нефти, санкции против всех, повторяю – всех российских банков нужно наложить именно сейчас. Мы не можем ждать год или два. Украинцы страдают и умирают каждый день, женщины, дети, пожилые люди. Мы должны остановить финансирование путинской войны", - подчеркнул он.

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