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Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА

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москва,крейсер
Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о поражениях подтвердил и руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

Он отметил: "Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

Читайте: Украинские защитники ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер рашистов "Москва"

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  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Хочется верить, что именно Нептун, но если и Гарпун, то я не сильно расстроюсь. Слава Украине!!!!!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Арта, Чехия, комплекс Dana. Уже на фронте.
    Даночка работает!
    Слава Чехии!
    Слава всем друзьям нашей страны!
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