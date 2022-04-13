Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва".

Как информирует Цензор.НЕТ, информацию о поражениях подтвердил и руководитель Одесской ОВА Максим Марченко.

Он отметил: "Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! Ракеты "Нептун", стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения".

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