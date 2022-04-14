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Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": Обязательно обсужу с ним этот вопрос

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макрон,зеленський
Президент Владимир Зеленский планирует поговорить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по поводу его заявления о том, что украинцы и россияне – "братья".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с президентами Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

"Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво... мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - отметил глава государства.

Напомним, ранее Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом и сказал, что украинцы и россияне – братья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Коли почув про палаючий крейсєр в чорному морі
  • Maksim Perepelitca
    Макрон просто ідіот . Ну який , наприклад , я - українець , кацапу брат , чи взагалі - родич .. ? На балалайці грати не вмію , блини їсти з лопати теж . . Живу мирно , в чужі країни , зі зброєю , не лізу , в цивільних не стріляю , гвалтувати нікого не хочу . Ну який я козломордому - брат . ?? .

    Я вважав макарона розумнішим .
  • Джохар Перильдович Мафусаилов
    Зеля, не трать время на это чмо. Оно просто пиарится.
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