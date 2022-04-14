Зеленский прокомментировал заявление Макрона о "братских народах": Обязательно обсужу с ним этот вопрос

Президент Владимир Зеленский планирует поговорить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по поводу его заявления о том, что украинцы и россияне – "братья".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции с президентами Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

"Я честно не слышал господина президента Французской Республики. Если это заявление правдиво... мы не теряем никакой детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", - отметил глава государства.

Напомним, ранее Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом и сказал, что украинцы и россияне – братья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин другого "братского" народа, - МИД о нежелании Макрона признать геноцид украинцев