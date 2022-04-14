Украине не нужна альтернатива НАТО, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Украину заявил о контрпродуктивности идеи создания оборонной структуры, которая стала бы альтернативой НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Я верю в НАТО. Любые попытки создать что-то параллельное, аналогичное – могут привести к конкуренции между такими организациями. Это нас разделит, рассеет наши силы. Мы не можем позволить себе такую ​​роскошь. Поэтому нам нужно единство", - заявил, комментируя по просьбе журналистов идею о создании альтернативной системы оборонных гарантий.

Науседа уточнил, что лучшим для Украины остается путь в НАТО.

"Я верю очень твердо - что бы там ни говорили некоторые партнеры - я верю, что рано или поздно Украина будет в НАТО и будет иметь все то, что может предоставить эта самая мощная оборонно-безопасная организация в мире", - отметил президент Литвы.

Зеленский, впрочем, поспорил с литовским коллегой и напомнил, что пока Украине не дают ориентиров по членству.

"Украина будет в НАТО, когда Гитанас Науседа будет генеральным секретарем НАТО, - в шутку сказал Зеленский. - А мы нуждаемся в гарантиях безопасности сейчас".

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