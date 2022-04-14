Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехват разговора российского оккупанта на Донбассе. АУДИО

В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР МО, при участии Национальной полиции Украины, получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, раскрывающих планы российского командования по войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГУР Минобороны.

Так, мобилизованный военнослужащий армии агрессора, Олег Карасев, рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине: "Путин сказал, если до 10 мая нет… не сделаем, то все с землей равнять".

Согласно их информации, есть распоряжение "Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х… продвинуться не могут. Засадили так (ВСУ), что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день".

Этот разговор подтверждает, что РФ целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности президента Путина.

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