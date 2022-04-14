Признание действий российской армии в Украине геноцидом состоится в США на официальном уровне, - Нуланд
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление в интервью CNN сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Она отмечает, что президент Байден, назвав действия РФ геноцидом, "говорил от души, когда назвал то, что мы видим в Украине геноцидом, совершенном Российской Федерацией и ее армией".
Впрочем, Нуланд уточняет, что "процесс сбора улик займет длительное время", и только тогда правительство сможет официально принять решение о геноциде.
"Но я собираюсь предположить, что то, что президент Байден назвал – это то, что мы в конечном итоге, вероятно, получим, когда сможем собрать все эти доказательства. Ведь происходящее там не случайно. Это намеренное решение. Это умышленное решение России уничтожить Украину и ее мирное население", – добавляет Нуланд.
Напомним, ранее президент США Джо Байден первым из западных лидеров сделал подобное заявление во время выступления в Айове. В частности президент США отметил, что Владимир Путин пытается "стереть даже идею быть украинцем".