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Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя

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Сразу три члена экипажа вертолета Ми-8 погибли, пытаясь спасти раненых защитников Мариуполя. Юрий Тимусь и Иван Ваховский были родом из Львовской области, а Денис Бадика – из Винницкой области.

Об этом говорится в материале "Обозревателя", передает Цензор.НЕТ.

31 марта экипаж вертолета Ми-8 пытался эвакуировать из окруженного Мариуполя Донецкой области тяжелораненых защитников города. Однако уже когда раненых погрузили и вертолет поднялся, его сбили российские оккупанты.

Среди погибших – три члена экипажа: 34-летний пилот, майор Юрий Тимусь, 24-летний летчик-штурман, лейтенант Денис Бадика и 26-летний бортмеханик, старший лейтенант Иван Ваховский.

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя 01

Юрий Тимусь

У Юрия Тимуся осталась семья – жена Ольга и трое детей. Юрий родом из Львовской области. Он вырос и жил в небольшом селе недалеко от города Броды. Он участвовал в миротворческих миссиях, а также выполнял задания во время ООС на Донбассе.

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"Он боролся до конца, хотел всех спасти, но, к большому сожалению, погиб сам. Нет слов описать всю боль и отчаяние от нашей утраты!!! Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного самого лучшего в мире мужа и папу двух сыночков и нашей маленькой дочки. Ты наш Герой, наш Защитник!!! Это великая утрата для Украины как профессионала своего дела!!!" – написала на своей страничке в Facebook его жена Ольга.

Иван Ваховский родом из города Броды Львовской области, ему было всего 26 лет. Он, так же как и Юрий, участвовал в миротворческих миссиях, вернулся оттуда буквально год назад.

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя 02

Иван Ваховский

Иван очень любил делать друзьям сюрпризы. Любовь вспоминает, что ее собственный сын женился, когда в Украине был строгий карантин, даже прийти в ЗАГС нельзя было, все было закрыто. У Ивана была девушка Ярына, они собирались пожениться. Парень уже купил дом, машину, хотел завести семью.

Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя 03

Денис Бадика

Еще одному члену экипажа Денису Бадике было всего 24 года, он родом из Винницы.

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Автор: Леся Карпенко

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