Юрий Тимусь, Иван Ваховский и Денис Бадика погибли, пытаясь спасти раненых защитников из Мариуполя

Сразу три члена экипажа вертолета Ми-8 погибли, пытаясь спасти раненых защитников Мариуполя. Юрий Тимусь и Иван Ваховский были родом из Львовской области, а Денис Бадика – из Винницкой области.

Об этом говорится в материале "Обозревателя", передает Цензор.НЕТ.

31 марта экипаж вертолета Ми-8 пытался эвакуировать из окруженного Мариуполя Донецкой области тяжелораненых защитников города. Однако уже когда раненых погрузили и вертолет поднялся, его сбили российские оккупанты.

Среди погибших – три члена экипажа: 34-летний пилот, майор Юрий Тимусь, 24-летний летчик-штурман, лейтенант Денис Бадика и 26-летний бортмеханик, старший лейтенант Иван Ваховский.







Юрий Тимусь

У Юрия Тимуся осталась семья – жена Ольга и трое детей. Юрий родом из Львовской области. Он вырос и жил в небольшом селе недалеко от города Броды. Он участвовал в миротворческих миссиях, а также выполнял задания во время ООС на Донбассе.

Читайте: Лейтенант Виталий Сапило посмертно удостоен звания Героя Украины

"Он боролся до конца, хотел всех спасти, но, к большому сожалению, погиб сам. Нет слов описать всю боль и отчаяние от нашей утраты!!! Мы потеряли любящего, хорошего, милого, доброго, мужественного, верного самого лучшего в мире мужа и папу двух сыночков и нашей маленькой дочки. Ты наш Герой, наш Защитник!!! Это великая утрата для Украины как профессионала своего дела!!!" – написала на своей страничке в Facebook его жена Ольга.

Иван Ваховский родом из города Броды Львовской области, ему было всего 26 лет. Он, так же как и Юрий, участвовал в миротворческих миссиях, вернулся оттуда буквально год назад.





Иван Ваховский

Иван очень любил делать друзьям сюрпризы. Любовь вспоминает, что ее собственный сын женился, когда в Украине был строгий карантин, даже прийти в ЗАГС нельзя было, все было закрыто. У Ивана была девушка Ярына, они собирались пожениться. Парень уже купил дом, машину, хотел завести семью.





Денис Бадика

Еще одному члену экипажа Денису Бадике было всего 24 года, он родом из Винницы.

Смотрите также: Майор, Герой Украины (посмертно) Олег Адамовский погиб во время обороны Харькова, прикрыв отход собратьев. ВИДЕО