Группа медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в Буче, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бучу посетил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Также он отметил, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда приступит к работе в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

"Ответственность для российских военных за военные преступления – неизбежна. Будем затягивать их всех в трибунал, и не только за совершенное в Буче", – отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал о том, что на севере Украины в освобожденных районах продолжается разминирование. Он подчеркнул, что после оккупантов остались десятки тысяч снарядов, мин и растяжек.

"Поэтому всем, кто хочет вернуться домой на освободившуюся территорию, следует быть максимально осторожным, максимально внимательным. И сразу сообщать полиции и спасателям в случае, если найдете какой-нибудь непонятный предмет, взрывоопасный предмет", - добавил президент.

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