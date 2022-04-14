Медведчук - фигурант американского расследования о вмешательстве России в выборы президента США, - The New York Times
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В издании напомнили, что украинский олигарх являлся клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации издания.
Газета отмечает: "Его имя всплыло как влиятельная фигура в Украине, которая потенциально знала изнутри о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он настойчиво это отрицал".