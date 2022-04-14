Новости

Медведчук - фигурант американского расследования о вмешательстве России в выборы президента США, - The New York Times

7 81327
сбу,медведчук
В издании напомнили, что украинский олигарх являлся клиентом Пола Манафорта, политического консультанта Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации издания.

Газета отмечает: "Его имя всплыло как влиятельная фигура в Украине, которая потенциально знала изнутри о вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах, хотя в течение многих лет он настойчиво это отрицал".

Также читайте: "Если что-нибудь случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", - спикер Госдумы РФ Володин

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Женя-Женя
    отлично. Предлагаю выдать его США, а те уж знают, как с кацапами торговаться.
    А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
    Только выдать США!
  • Игорь Рыбалка 05625755
    От з ким треба мінятись - Медведчука на ракети, танки, дрони
  • Да-это-я
    нікуя собі "домовенок", вночі наступиш на це то можна обісратися!
    ну нах таке в хаті тримати!
    собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости