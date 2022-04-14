На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас, - Минобороны РФ (обновлено)

Министерство обороны России подтвердило пожар и детонацию боезапаса на ракетном крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА новости.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там также добавили, что "причины пожара устанавливаются".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 апреля стало известно, что две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

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