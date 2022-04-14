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На ракетном крейсере "Москва" в результате пожара сдетонировал боезапас, - Минобороны РФ (обновлено)

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москва,крейсер
Министерство обороны России подтвердило пожар и детонацию боезапаса на ракетном крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА новости.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там также добавили, что "причины пожара устанавливаются".

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 апреля стало известно, что две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" попали в флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтвердилось огневое поражение флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", - Одесская ОВА

Топ комментарии

  • Шимус
    Салам Мурза а Чорнобаївка сьогодні як десерт до крейсера.🤣
  • Антип61
    А можна попросити того самого хлопця, що послав цей крейсер нафуй, послати туди ж і ***** з усією засРашкою, поки його замовленнями не завалили? Рука ж у хлопця легка, та й не можна такий талант без діла марнувати.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну, таки дошел туда, куда его послали. Зер гут.
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