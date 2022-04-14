Колумбия готова увеличить экспорт нефти, газа и угля вместо российских

Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада вместо российских.

Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Дуке перечислил три сферы, где Колумбия была бы готова увеличить добычу: традиционную добычу нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород и уголь.

"Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы добычи угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их [для производства электроэнергии]", – сказал Дуке. Он объявил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, недавно одобрившую планы постепенного отказа от российского угля.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что президент США Байден использует термин "геноцид" для описания действий России в Украине, Дукэ согласился со своим американским коллегой.

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"Происходящее в Украине – это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие", — сказал президент Колумбии.