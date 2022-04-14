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Враг наращивает авиационную группировку у восточной границы Украины, - Генштаб ВСУ

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генштаб
Агрессор наращивает авиационную группировку вблизи восточной границы Украины, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего Государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует имеющиеся системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения. Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях враг не предпринимал активных действий.

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Также сообщается, что "в белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь осуществляет проверку личных телефонов. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси".

На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений, усиливает контроль границы, проводит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них небольшого количества личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении агрессор продолжает блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахового и штурмовал Мариуполь, но потерпел неудачу.

Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительной мобилизации, "установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены только на 20 процентов", - отмечают в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник пополняет боеприпасы, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. А также ведет боевые действия в районе Александровки и пытается возобновить наступление в районе Осокоровки.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
  • arye z.
    По предварительной информации, флагман Черноморского флота крейсер «Москва» - затонул.

    https://t.me/bbbreaking/122689 Заявление МО РФ , которое появилось к 2 часам ночи, гласит, что в результате пожара произошла частичная детонация боекомплекта, а часть экипажа эвакуирована.

    По информации со стороны Украины, которая появилась задолго до заявления МО РФ, крейсер «Москва» был уничтожен ПКР «Нептун».

    По нашей предварительной информации, флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» действительно был атакован ПКР «Нептун» с береговой линии между Одессой и Николаевым. Также силы корабля были отвлечены на противодействие БПЛА «Bayraktar TB-2». Удар пришёлся по левому борту, в результате чего корабль принял сильный крен. После угрозы детонации боекомплекта, экипаж порядка ~500 человек был эвакуирован. Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями. В результате всех совокупных факторов, по предварительной информации, и к большому сожалению, крейсер пополнил подводную спутниковую группировку «Роскомоса».

    https://t.me/Army_Russia/20800 t.me/Army_Russia/20800
  • Bob Fayn
    за місяць..теж вчились масковія воювати..після нашого базікання по всіх соцсітках та де тільки можна ютюбах..рашисти поставили одного головнокомандуючого,замість кількох..вже колонни не розтягують а підвозять логістику..концентрують нальоти авіації,і артобстріли..з бронетехнікою йде піхота...Дякуючи нашим балакучим язикам
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