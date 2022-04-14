Враг наращивает авиационную группировку у восточной границы Украины, - Генштаб ВСУ
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего Государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует имеющиеся системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения. Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины. Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
На Волынском и Полесском направлениях враг не предпринимал активных действий.
Также сообщается, что "в белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь осуществляет проверку личных телефонов. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси".
На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений, усиливает контроль границы, проводит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них небольшого количества личного состава, вооружения и военной техники.
На Слобожанском направлении агрессор продолжает блокировать Харьков и обстреливать город из артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахового и штурмовал Мариуполь, но потерпел неудачу.
Кроме того, известно, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводятся мероприятия по принудительной мобилизации, "установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены только на 20 процентов", - отмечают в Генштабе.
На Южнобужском направлении противник пополняет боеприпасы, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. А также ведет боевые действия в районе Александровки и пытается возобновить наступление в районе Осокоровки.