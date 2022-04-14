С начала вторжения РФ в Украине погибли 197 детей, более 351 - ранены, - Офис Генпрокурора
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Согласно полученным ювенальным прокурорам данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.
В ходе фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории пгт. Гостомеля и Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.
Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.
Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.
Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушены полностью.