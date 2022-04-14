"Слуга народа" не поддержит законопроект об ответственности за невозвращение в Украину во время войны, - Арахамия
Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о законопроекте 7265, отметил Арахамия.
"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из оставшихся работает за границей и пересылает в Украину деньги - в качестве помощи семьям или в качестве пожертвования в фонды обороны страны", - пояснил депутат.
Арахамия считает, что предложенная в законопроекте норма никоим образом не решает той цели, которую действительно нужно достичь: наказать несколько десятков чиновников, чиновников и депутатов, которые сбежали из Украины во время войны. "Будем искать другие способы наказания этих лиц", - отметил он.
"Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", - подытожил руководитель фракции "Слуга народа".
Как сообщалось, в украинском парламенте зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину находящихся за рубежом мужчин во время военного положения. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся в Украину после объявления военного положения.
Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс Украины новую статью, установив уголовную ответственность граждан Украины за невыполнение требований этого закона в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.