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Россия потеряла членство в нескольких органах ООН, - Кислица

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Россию не переизбрали в несколько вспомогательных органов Организации объединенных наций.

Об этом написал в Twitter постпредставитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

В результате тайных голосований на заседании Экономического и социального совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в различные вспомогательные органы ООН Россия не смогла продолжить свое членство в нескольких из них.

"Сегодняшние выборы органы ЭКОСОС послали российский корабль на…", – написал Кислица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как и ее нацистские предшественники, Россия начала политику истребления всего народа, - Кислица

В частности, Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, а также в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Вместо России в Постоянный форум коренных народов подавляющим большинством голосов избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов – сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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  • Андрій Білик
    Треба виключити Россію взагалі з ООН, бо террористи не можуть мати представників в такому органі...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всєх лапатних свінєй нада викінуть із всєго цивілізованого міра дамой, в радной свінарнік-запарєбрік...
  • Владимир Иванец
    ООН сама вже давно втратила вплив та авторитет у світі. Її саму із себе пора виключати.
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