В Николаеве третий день нет водоснабжения, отремонтируют сегодня или завтра
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Работники предприятия "Николаевводоканал" делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить водоснабжение. Они уже устранили проблему с электросетью и перевели насосы на резервную линию, но параллельно возникли другие технические сбои. Для решения проблемы им нужен еще минимум четверг, максимум - пятница ", – написал мэр в телеграме.
Он попросил всех с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие.
Водоснабжение в городе было прекращено во вторник. Сначала сообщалось, что на ремонт понадобится не более суток.
Напомним, в Николаеве ущерб от обстрелов российскими захватчиками жилых кварталов и соцобъектов составил более 110 млн грн. Повреждены 3 объекта социальной защиты на 1 млн грн, 5 заведений здравоохранения более 4 млн грн, 46 объектов образования более 20 млн грн, 5 учреждений физкультуры и спорта на 5,5 млн грн и так далее.