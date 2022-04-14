В Эстонии резко возросло количество россиян, желающих получить гражданство

С начала войны в Украине граждане Российской Федерации подали втрое больше ходатайств о предоставлении гражданства Эстонской Республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

С 24 февраля желание получить гражданство Эстонии выразили 113 нынешних гражданина РФ, что втрое больше, чем за тот же период 2021 года.

В 2022 году Департамент полиции и пограничной охраны получил ходатайство о гражданстве Эстонской Республики от 285 иностранцев. Более половины из них, 151 ходатайство, были поданы гражданами РФ. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество ходатайств о гражданстве Эстонии выросло на 20%. В этом году ходатайство о гражданстве также подали 104 человека, не имеющих определенного гражданства, 12 граждан Украины и четверо граждан Республики Беларусь.

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В прошлом году приобрели или восстановили гражданство Эстонии 1029 человек, среди них было 639 человек без определенного гражданства и 296 бывших граждан РФ.

"Более половины новых граждан Эстонии не имели раньше определенного гражданства, и наш департамент рад, что так много постоянных жителей Эстонии сделали свой выбор в пользу гражданства Эстонии. Гражданство Эстонии дает людям больше прав и возможностей и открывает новые двери", - сказала главный эксперт бюро идентитета и статусов Департамента полиции и приграничной охраны Марина Кадак.