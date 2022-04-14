Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко: "Мы даже гвозди сами не производим". ВИДЕО

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко удивилась, что Россия импортирует гвозди, невзирая на производство металла в стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание Коммерсантъ.

"Для меня, например, было каким-то открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла", – сказала Матвиенко.

Она предложила дать малому и среднему бизнесу распоряжение на изготовление гвоздей.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика – Беларусь и Китай. Они поставляли в страну по 84,3% и 10,7% общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составила примерно 2,9%.

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