Сегодня в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров. СПИСОК

14 апреля 2022 года согласовано 9 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщает Ирина Верещук, как сообщает Цензор.НЕТ.

Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.

Северодонецк – Бахмут (место сбора – проспект Химиков, 28).

Лисичанск – Бахмут (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).

Попасная – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42).

с. Горское – Бахмут (место сбора – ул. Гагарина, 13).

Рубежное – Бахмут.

Отдельно сообщается, что гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск.

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