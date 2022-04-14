Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчуков. Среди них квартиры, дома, яхта, автомобили, - ГБР

13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена. Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука", - говорится в сообщении.

Напомним, народного депутата, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. А Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей.

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