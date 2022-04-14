Новости

Ситуация в регионах: взрывы в районе Чернобаевки, бои в Изюме, в Донецкой области войска РФ продолжают давить по всей линии фронта, - отчеты ОВА

15 88123
ссо,війна
В ночь на 14 апреля российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, Харьков и Изюм, города Донецкой и Луганской области под постоянным огнем, из блокированного Мариуполя не выпускают гражданских людей.

Об этом свидетельствуют данные руководителей областей на 8 утра четверга 14 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Харьков: в городе всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских.

По области – ведутся бои в Изюме.

Луганщина: постоянные минометные обстрелы, системы залпового огня. Горячее всего – в Золотом.

Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в регионах: ракетные удары по Чуднову и Миргороду, ночные обстрелы Харькова, Мариуполь держит оборону, - отчеты ОВА

В Донецкой области российские войска продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТГ, Марьинки, Торецкой громады.

За сутки – 11 раненых гражданских.

По линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За сутки – 34 объекта (в т. ч. 22 жилых дома).

Мариуполь – без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей.

На территории Херсонщины за минувшую ночь были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобаевки. Последствия уточняются.

На территории области продолжаются мародерства россиян, обостряется гуманитарный кризис.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Алексей Технолог
    - Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15.



    Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.



    Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.



    Гештальт закрыт.



    Где «Москва»? «Она утонула».



    Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.



    Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.

    Не ходили бы вы, черти, в Украину.)

    Олексій Арестович
  • Nov
    Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, - Алексей Арестович

    «Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
  • Bob Fayn
    Чорнобаївка відеоhttps://vimeo.com/699316843?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости