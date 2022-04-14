В Чернигове уволят выехавших из города чиновников и руководителей коммунальных предприятий, - мэр Атрошенко

В Чернигове увольняют с должностей депутатов-руководителей коммунальных предприятий и управлений, выехавших из города.

В частности, бывший биатлонист, вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля уволен с должности начальника городского управления семьи, молодежи и спорта города Чернигова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

"Во время встречи депутаты откровенно и довольно остро обсудили больной для всех вопрос - отсутствие в течение определенного времени некоторых депутатов в городе. Считаю, что депутат в эти трудные дни должен был со своими избирателями и помогать им, а также со своими коллективами. У депутатов-мужчин, которые этого не делали, никаких оправданий быть не может. Понятно, что когда около 2/3 горожан оставили Чернигов в эти тяжелые военные дни, среди них была часть и депутатов, но очевидно, что ответственность избранника народа значительно выше, чем у простых черниговцев или представителей бизнеса. Соответственно, депутаты-руководители коммунальных предприятий и управлений, которые в определенный момент приняли решение покинуть город, будут уволены со своих должностей. Также на следующем заседании будет избран новый глава фракции. Считаю, что это правильное решение. Каким бы сложным оно ни было. Соответственно, хотел бы призвать активистов не прибегать к травле и обвинениям тех черниговцев, которые в определенный момент выехали в безопасное место. Публичная дискуссия по этому поводу - вредная и раскалывающая общество. Сейчас, напротив, нам важно единение ради нашей победы и возрождение нашего красавца города-Героя Чернигова", - написал Атрошенко.

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Обязанности Андрея Дериземли будет временно исполнять Валерий Семенец.

Ранее Андрей Дериземля сообщил, что выехал из Чернигова из-за того, что попал под обстрел, пишет Укринформ.

В 2007 году Андрей Дериземля первым из украинских биатлонистов стал бронзовым призером чемпионата мира.