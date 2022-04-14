Россия может попытаться отомстить за "Москву": высокий риск ракетных ударов по Одессе, - ОВА
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Россия может попытаться отомстить за "серьезные повреждения" крейсера "Москва".
В Одесской области остается высокая вероятность ракетных ударов, предостерег спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что враг будет готовить все, чтобы, скажем так, пытаться ответить за "Москву". Что ж, мы готовы ко всему, потому что силы обороны полностью контролируют процесс", – сказал Братчук.
Он отметил, что военнослужащие в регионе отслеживают все возможные риски активизации действий противника. По его словам, остается высокой вероятность нанесения россиянами ракетных ударов по Одесской области.