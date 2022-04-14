В России прибегают к незаконному "усыновлению" вывезенных из Украины детей, - МИД

Минобразования РФ хочет подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях "соглашения", которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты продолжают, в нарушение международного права, прибегать к недопустимым действиям – незаконному и насильственному перемещению граждан Украины, в частности детей, в т.ч. детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии России, через государственные границы нашего государства на территорию России", - говорится в заявлении.

Угрозу незаконного усыновления украинских детей гражданами России в МИД назвали "вопиющей".

"Фактически Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", - отметили в министерстве.

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Эти действия могут квалифицироваться как похищение, добавили в МИДе.

Министерство обращается к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и по вопросам насилия в отношении детей принять неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию нашего государства.