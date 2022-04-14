Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,9 тыс. человек.