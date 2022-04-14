Общие потери РФ с начала войны – около 19,9 тыс. человек, 160 самолетов, 144 вертолета, 753 танка и 1 968 бронированных машин
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 апреля потери личного состава противника составляют около 19,9 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 19900 человек,
танков ‒ 753 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
артиллерийских систем – 366 ед,
РСЗО - 122 ед,
средства ПВО - 64 ед,
самолетов – 160 ед,
вертолетов – 144 ед,
автомобильной техники - 1437 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 134.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.