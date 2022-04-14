Российских авторов могут убрать из школьного курса зарубежной литературы

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что ведомство создало рабочую группу для оценки необходимости наличия произведений российских авторов в курсе "Зарубежная литература".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в четверг утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках такой агрессии, которую осуществила Российская Федерация на землю Украины, на суверенную территорию Украины, какой-то российский нарратив, какой-то нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев", - сказал Шкарлет.

По его словам, это связано с тем, что очень многие погибли, сильные нанесены разрушения, и почти каждого украинца затронула война.

"Поэтому на прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу наших специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов", - заявил он.

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В то же время министр отметил, что необходимо подходить избирательно к этому процессу.

"Очень глубоко просмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критически отнесемся к содержанию этого предмета", - подытожил министр.