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Российских авторов могут убрать из школьного курса зарубежной литературы

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школа,вб,дніпропетровщина
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что ведомство создало рабочую группу для оценки необходимости наличия произведений российских авторов в курсе "Зарубежная литература".

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона в четверг утром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках такой агрессии, которую осуществила Российская Федерация на землю Украины, на суверенную территорию Украины, какой-то российский нарратив, какой-то нарратив принадлежности к чему-то российскому вызывает внутреннее возмущение и агрессию у украинцев", - сказал Шкарлет.

По его словам, это связано с тем, что очень многие погибли, сильные нанесены разрушения, и почти каждого украинца затронула война.

"Поэтому на прошлой неделе мы в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу наших специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия произведений российских авторов", - заявил он.

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В то же время министр отметил, что необходимо подходить избирательно к этому процессу.

"Очень глубоко просмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критически отнесемся к содержанию этого предмета", - подытожил министр.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    або прибрати взагалі, або залишити в факультативній форме, по бажанню. бо це сміття літературне, яке відбирає час від реально корисної світової. коли я вчився в школі в кінці 90х, та до 2009, в нас була російська мова 1 година на тиждень. я вважаю що цього достатньо, щоб можна було допитувати полонених кацапів
    а література тільки маскує їх нелюдську звірячу сутність, вся їх література - це зброя
  • mrSmith
    Можуть?!
    Це лайно потрібно прибрати!
    Повинна бути стіна вербальна та невербальна: ніяких відносин з агресором, повна заборона на в'їзд кацапів на теритирію України!
    Кацапія ворог і на цьому потрібно кожень день наголошувати!
    Ніяких «стільки часу пройшло», «було багато помилок», та іншої демагогії!
    Горбатого могила виправить, але стосовно кацапів, я і тут маю сумнів.
  • Valter Valter
    Давно пора. Вы бы еще труды Геббельса детям в головы вбивали
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