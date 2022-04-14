Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59: в больнице скончались два ребенка, - горсовет
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Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 59 человек - в больнице скончались два ребенка.
Об этом в Телеграм-канале сообщил Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка…Таким образом, общее количество людей, погибших в результате обстрела россиянами железнодорожной станции "Краматорск" увеличилось до 59 человек", - идет в сообщении.