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Число жертв обстрела вокзала в Краматорске возросло до 59: в больнице скончались два ребенка, - горсовет

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краматорськ
Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 59 человек - в больнице скончались два ребенка.

Об этом в Телеграм-канале сообщил Краматорский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка…Таким образом, общее количество людей, погибших в результате обстрела россиянами железнодорожной станции "Краматорск" увеличилось до 59 человек", - идет в сообщении.

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Топ комментарии

  • Болунгарвік Віталій
    ось така вона братська любов від лаптеногих- це гріх але я напишу- щоб ви потвори всі там повиздихували- за кожну крапельку крові та сліз відповісте виродки-
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Немає навіть слів...
  • Андрій Тепаненко
    моськовія звільняє Донбас від "народа донбасса", то кого ж вона там зхищає?
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