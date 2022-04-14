Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает, - российский воин кичится в разговоре, как давил танком украинские мирные автомобили. ВИДЕО

В то время как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями – о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об очередном таком разговоре сообщили в Службе безопасности Украины.

"Я теперь знаю, что мой "трактор" спокойно машину переезжает", – говорит российский захватчик, еще несколько недель назад стоявший под Киевом.

"И с какой скоростью надо ехать?" – переспрашивает собеседник. Это единственный интересующий его вопрос.

"Я еб#шил где то 40 км/час. Перелетел, дай Боже! Думал, обратно на колеса не встанет", – отвечает враждебный воин. Называет это "спортивным интересом"...

"Что ж, оккупанты, это вам не "танчики". Служба безопасности уже открыла 2882 уголовных производства, связанных с войной РФ против Украины. И все они будут доведены до конца. СБУ, ВСУ и все украинские ведомства об этом позаботятся!" , – уверяют врага украинские бойцы.

Смотрите: "Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехват разговора оккупанта. АУДИО