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В Одессе с памятного знака городов-побратимов демонтируют указатели с российскими городами, - Труханов

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одеса
Одесский исполнительный комитет принял решение демонтировать указатели с российскими городами на памятном знаке, посвященном городам-побратимам и партнерам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, назвав это решение правильным и своевременным, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнёров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов российской федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну", - отметил Труханов.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    Никогда мьі не будем братьями
    Ни по Родине, ни по матери... (с)
  • Vitaliy Darmits
    Чекають . Значить розуму ще не достатньо поки що в одеситів . Але знесуть 100% . В Чернігові ж позносили всю рашистську гадость . Порозумнішають і в Одесі .
  • Trevor Tro
    Коли припините молитися на москальску шльондру Катьку? Свого часу Труханов посилав тітушок бити і калічити українців, які митингували проти цього ганебного меншовартісного пам'ятника.
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