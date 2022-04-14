Из-за нехватки собственных сил РФ пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Они задержаны, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной "власти", если войска РФ захватят город.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население. Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - говорится в докладе спикера СБУ Артема Дехтяренко.

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По информации СБУ, разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов. Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.