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Из-за нехватки собственных сил РФ пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в Одесской области. Они задержаны, - СБУ. ВИДЕО

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Служба безопасности Украины нейтрализовала мощную преступную группировку в Одессе, которая пошла на сотрудничество с врагом и хотела присоединиться к оккупационной "власти", если войска РФ захватят город.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известные в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население. Некоторые члены группировки записались в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области", - говорится в докладе спикера СБУ Артема Дехтяренко.

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По информации СБУ, разоблаченные лица должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов. Все члены группировки, являющиеся гражданами Украины, задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.

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Топ комментарии

  • V 2af7597c
    "Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, - заборонено в'їзд."
    Щось я не зрозумів - замість того, щоби одного із цих підерів доправити до буцегарні та до суду - його просто відпустили? Ну й що, що воно іноземець?
    А іншому просто заборонили в'їзд, замість того щоб тут його пов'язати? Наводить на думку, що ці підери просто відкупилися.
    У нас війна чи що таке?
  • dg gddg
    Чому не розстрiлюете одразу цих покидькiв
  • ladyar
    Опять выдворяют. Ну, это просто дурацкий гуманизм.
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