Следующими целями РФ могут стать Краматорск и Константиновка, - Минобороны Британии
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Выступление Путина во вторник подчеркнул, что его интерес к Донбассу, где Россия атакует украинские силы в подготовке нового наступления, продолжается", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что в рамках повторяющихся бессистемных обстрелов россиянами украинских городов следующими целями захватчиков "с аналогичным уровнем насилия", вероятно, станут Краматорск и Константиновка.
В разведке отметили, что стратегия массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления является возвращением к "традиционной российской военной доктрине", которая, очевидно, требует много сил.
Украинская оборона Мариуполя "ограничивает значительную силу российских войск и техники".