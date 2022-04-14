Некому стоять в карауле: в Хабаровском крае массово увольняются военнослужащие, - Цимбалюк
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Военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в спецоперации и пишут рапорты на увольнение с военной службы.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Роман Цымбалюк, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие в Хабаровском крае массово отказываются от участия в спецоперации и пишут рапорты на увольнение с военной службы. В некоторых воинских частях не хватает минимального количества личного состава для несения службы в посуточном наряде и карауле", - отметил он.
Похожая ситуация, по словам Цимбалюка, и в 39-й отдельной мотострелковой бригаде из Южно-Сахалинска.
Тамошние военные "после общения с товарищами, участвовавшими в специальной военной операции по защите Донбасса, отказываются ехать воевать в Украину", - отметил Цимбалюк.