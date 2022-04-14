В Минобороны не уверены, что после 9 мая эскалация со стороны России пойдет на убыль: "Продолжается активная фаза войны - риск сохраняется по всей территории Украины"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр констатирует, что российская армия накапливает силы для продолжения эскалации в Украине, поэтому не привязывает возможность возвращения в Киев к определенной дате, даже если это "сакральная" для россиян дата 9 мая.

Об этом Маляр заявила в совместном эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"В Киев еще рано возвращаться, потому что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Враг пока не оставляет цели захватить всю Украину и Киев в том числе, и ситуация достаточно сложная. Поэтому стоит еще немного подождать. И будем видеть, как будет развиваться динамично ситуация, в том числе на востоке.

Понятно, что людям тяжело находиться вдали от своих домов. Я знаю, что у многих людей просто деньги заканчиваются. Но если есть возможность еще немного подождать и не возвращаться, по крайней мере, детей не завозить в Киев – стоит это сделать", - заявила Маляр.

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По просьбе прокомментировать мнение, что подождать с возвращением стоит до 9 мая, Маляр не смогла подтвердить, после этой даты возвращаться будет безопаснее.

По ее словам Россия продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину, Киев остается целью врага, а угрозы сохраняются для всей страны.

Маляр согласилась, что "у врага была амбиция пройтись 9 мая по Киеву – и, пожалуй, из тех планов и слухов сейчас идет такая интерпретация, что до 9 стоит подождать".

"Почерк российского КГБ и российской армии состоит в том, что они все пытаются приурочить к каким-то историческим датам. А 9 мая – это для них сакральная дата, они всю героизацию своего государства строят на этой дате. День независимости и 9 мая – это для них две ключевые даты, когда они пытаются больше всего пакостей сделать, поэтому, возможно, это и не безосновательно.

Но сейчас в активной фазе бои на востоке Украины наносятся ракетно-бомбовые удары и по Харьковской, и по Донецкой, и по Запорожской области.

Идет активная фаза войны – и это означает, что риск сохраняется на всей территории Украины. А учитывая, что Киев для них был ключевой целью и они эту цель не покидают, все же стоит подождать. Через некоторое время будет ясно, куда движется ситуация, какое соотношение сил и что происходит.

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Потому что на сегодняшний день российская армия накапливает максимально свои силы для того, чтобы осуществлять эскалацию в дальнейшем.

Они накапливают войска не только вдоль российско-украинской границы, они готовятся и по территории Беларуси, чтобы оттуда наносить удары. Они уже ведут подготовку на территории так называемой непризнанной Приднестровской республики. Эти угрозы нужно отдавать себе отчет", - добавила Маляр.