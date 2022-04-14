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Россия угрожает Балтике ядерным оружием из-за расширения НАТО

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зброя,ядерна
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, российская сторона может взыскать в Балтику ядерное оружие. В частности, корабли с соответствующими ракетами.

Об этом пишет в телеграме заместитель председателя Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, длина сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Конечно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики идти речь уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в течение нескольких недель, - премьер Марин

Ранее стало известно, что Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня на саммите, который пройдет в Мадриде.

Также сообщалось, что Финляндия в ближайшие недели определится с вопросом вступления в альянс.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Після Перемоги...
  • Sophia-Maria Duglass
    🤣🤣🤣
  • andant 1000
    А че войска не вводят в Финляндию и не требуют у них обьявить нейтралитет, как у Украины требуют?
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