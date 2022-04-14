Россия угрожает Балтике ядерным оружием из-за расширения НАТО

В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, российская сторона может взыскать в Балтику ядерное оружие. В частности, корабли с соответствующими ракетами.

Об этом пишет в телеграме заместитель председателя Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, длина сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Конечно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики идти речь уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - написал Медведев.

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Ранее стало известно, что Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня на саммите, который пройдет в Мадриде.

Также сообщалось, что Финляндия в ближайшие недели определится с вопросом вступления в альянс.