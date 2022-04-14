До 40% российских контрактников отказываются возвращаться в Украину, - CIT. ВИДЕО

В уже воевавших против Украины подразделениях российской армии растет количество так называемых отказников. До 40% контрактников отказываются возвращаться на украинскую территорию.

Об этом заявил основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в эфире "Настоящего времени", передает Цензор.НЕТ.

"Отказники становятся более и более системным явлением. Они практически в каждом соединении, которое вернули из Украины. По нашим оценкам, от 20 до 40% контрактников, которых вернули с территории Украины и готовят к забросу снова, отказываются идти в бой" , – отметил он.

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При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ни одного отказника в России не удалось привлечь к уголовной ответственности.