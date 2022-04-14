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Разрушенный захватчиками стадион в Чернигове поможет восстановить Германия и "Боруссия" (Дортмунд)

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чернігів
Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил по результатам переговоров с Клаудией Рот, министром по культуре и СМИ правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.

"Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко", – написал Ткаченко.

Он добавил, что к переговорам о возобновлении стадиона будет подключен мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Переворот Сознания
    Вестфаленштадион у Чернігові це мрія?
    НІТ, це реальність.
  • rejestrowyj bazil
    Бібліотеку- музей головне Відреставруйте. Її теж зачепило вибухом. Їй двісті років, і вона пережила обидві світові війни і громадянську, тепер треба щоб пережила орків і "велике крадівництво" Атрошенка
  • RGSMPG1
    "Динамо", "Боруссію" більше не бити - тільки нічия на нашу користь!
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