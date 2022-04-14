Разрушенный захватчиками стадион в Чернигове поможет восстановить Германия и "Боруссия" (Дортмунд)
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Германия и футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.
Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил по результатам переговоров с Клаудией Рот, министром по культуре и СМИ правительства Германии, информирует Цензор.НЕТ.
"Германия и Дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове. Клуб помнит своего игрока и крутого украинского футболиста Андрея Ярмоленко", – написал Ткаченко.
Он добавил, что к переговорам о возобновлении стадиона будет подключен мэр Чернигова Владислав Атрошенко.