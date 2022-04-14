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Турция назвала условие введения санкций против России: должны быть утверждены на уровне ООН

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чавушоглу
Турция не исключает, что в будущем может присоединиться к санкциям против России. Однако они должны быть утверждены на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, все действия Турции основаны на нормах международного права. По его словам, Анкара будет следовать всем санкциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.

"Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе", - подчеркнул он.

Он также добавил, что на международной арене отслеживаются признаки новой холодной войны.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • EFB Jeppesen
    Тобто, якщо сама кацапія погодить санкції проти себе.
  • Николай Нестор Нагорняк
    Ще один "гарант" себе проявив...
  • Zemer
    Экспорт помидоров и туристы с Нижнего Тагила всё таки рулят
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