Путину доложили о пожаре на "Москве": Минобороны РФ говорит, что крейсер еще "сохраняет плавучесть"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на данную новость, передает Цензор.НЕТ.
"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", – сказал Песков.
Он не ответил на вопрос журналистов, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", – сказал Песков.
В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".
"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекратились. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - уверяют в Минобороны РФ.