Путину доложили о пожаре на "Москве": Минобороны РФ говорит, что крейсер еще "сохраняет плавучесть"

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на флагмане российского Черноморского флота, а Минобороны РФ утверждает, что крейсер "Москва" – на плаву, умалчивая о причинах пожара.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но отказался уточнить, как глава РФ отреагировал на данную новость, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", – сказал Песков.

Он не ответил на вопрос журналистов, что именно произошло на корабле. "Это тема министерства обороны", – сказал Песков.

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В то же время Минобороны РФ утверждает, что флагман ЧФ РФ якобы "сохраняет плавучесть". О причинах пожара сообщается, что они "устанавливаются".

"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекратились. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота РФ. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - уверяют в Минобороны РФ.