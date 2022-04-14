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Состоялся очередной обмен пленными, домой возвращаются 22 военнослужащих и 8 гражданских граждан Украины, – Верещук

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верещук
В четверг, 14 апреля, был осуществлен четвертый обмен военнопленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По приказу президента Зеленского сегодня состоялся очередной, четвертый, обмен военнопленными. Обменены 5 офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены 8 гражданских, включая 1 женщину. Всего сегодня домой едут 30 наших граждан", - написала Верещук в телеграм-канале.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • V 2af7597c
    Там цивільних кацапи набрали вже десятки тисяч, а завтра ще більше можуть набрати, і що, знову міняти таксистів на москальских злочинців?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а кого отдали???
    (хорошо шо наших забрали)
  • Стас Петров 5fb946e4
    Ну в нас не вистачить полонених міняти на цивільних. Вони хоч 10 тісяч хоч 100 тісяч цивільних візьмуть у заручники
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