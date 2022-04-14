Россия начала проводить теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину, - СНБО

Спецслужбы России приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

По состоянию на 14 апреля на российском пограничном пункте произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

В частности, пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Курской области заявили, что 13 апреля произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В сообщении отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.

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Также ФСБ РФ сообщила, что 14 апреля со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого были повреждены два автомобиля, никто не пострадал.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждал о намерениях врага севершить серию террористических актов на российской границе для консолидации россиян против украинцев.