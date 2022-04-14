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"Ничего нового", - Литва прокомментировала угрозы Кремля стянуть ядерное оружие в Балтику

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шимоніте
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в угрозах России стянуть ядерное оружие в Балтику нет ничего нового. Она приветствовала решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Калининград уже много лет является милитаризованной зоной и находится в Балтийском регионе. В том, что Россия угрожает, нет ничего нового", - сказала Шимоните в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозу Кремля сянуть ядерное оружие на Балтику, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

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Премьер приветствовала решение Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО. По ее словам, безопасность в регионе является общей задачей и участие Финляндии и Швеции в Альянсе позволит усилить решение этой задачи.

Напомним, накануне бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил стянуть ядерное оружие в Балтийский регион, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Топ комментарии

  • mrSmith
    Як відрізняються у людей погляди!
    Шольц з макароном, уже б в штани наклали, та на телефоні б сиділи.
    Відомо з ким!
    Фіни та шведи повинні зрозуміти: параша боїться НАТО, тому участь у альянсі, це єдина гарантія їх безпеки.
  • Олександр Карін
    Ха-а, сраних орків вже майже ніхто не боїться.
  • Андрей Балабан cde9446d
    ну так нужно провести референдум и пусть граждане Калининграда сами решают свою судьбу. они могут стать княжеством например независимым
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