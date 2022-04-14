Для армии через "Дію" собрано уже более 260 млн грн, - Минцифры

Через приложение "Дія" более 250 тыс. украинцев собрали на украинскую армию более 260 млн. грн.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что донаты идут в фонд "Повернися живим", который обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, комплектами разминирования и другой высокоточной техникой.

По данным министерства, только за последнюю неделю фонд передал нашим защитникам 3592 технических средства и оборудование.

Среди них 88 единиц тепловизионной, ночной и другой оптики, 558 средств связи, 424 ноутбука, планшета, мониторы, 96 квадрокоптеров, 906 бронежилетов, 201 шлем.

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