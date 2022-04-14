Фуэнтес-де-Андалусия в Испании временно переименовали в Украину

На юге Испании городок Фуэнтес-де-Андалуссия на этой неделе называется Украиной. Соответствующее решение приняли местные власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, городок Фуэнтес-де-Андалусия в Испании на этой неделе носит имя "Украина". Такое решение приняли местные власти этого города с населением 7200 человек в провинции Севилья.

Кроме того, некоторые из его улиц в настоящее время переименованы в Киевскую, Мариупольскую, Харьковскую, Херсонскую и Одесскую.

Эта акция была реализована по инициативе жителей городка, таким образом они решили продемонстрировать свою солидарность с народом Украины на фоне российской военной агрессии.

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Муниципальные власти Фуэнтес-де-Андалусия также инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежищ в Испании.

Также в МИДе напоминают, что в 34 странах мира стартовала кампания Ukraine Street, призывающая местных жителей поддержать переименование улиц с посольствами и консульствами России на улицы Украины.

В Праге уже приняли решение о переименовании улицы, на которой находится посольство РФ, на улицу "Украинских героев", а в Вильнюсе - на улицу "Героев Украины".

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