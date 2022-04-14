Новости

Изнасилование женщин в Киевской области было массовым, десятки пострадавших обращаются за помощью, - Денисова

10 66421
насильство,згвалтування
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть все основания говорить, что случаи изнасилований на захваченных войсками РФ территориях носили массовый характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я рассказывала о 25 женщинах, которых содержали в подвале в Буче с 14 до 24 лет. Сейчас девять беременных", - отметила она.

По словам Денисовой, женщины, подвергшиеся сексуальному насилию от вражеских солдат, после получения помощи разъезжаются и узнают о беременности уже за границей, где получают убежище как беженцы.

"Мы знаем один случай в Польше, где уже запрещены манипуляции. Там этот вопрос (аборт. - Ред.) решают правозащитные организации. Очень тяжело женщине думать о том, что она будет рожать ребенка от так поступившего с ней агрессора", - добавила омбудсмен.

Также, добавила она, большинство изнасилованных женщин не хотят об этом рассказывать, поэтому известна лишь часть таких преступлений. И, хотя точное количество произошедших в настоящее время изнасилований назвать невозможно, Денисова утверждает, что есть основания говорить, что эти преступления являются массовыми.

Денисова рассказала, что часть историй поступает от пострадавших женщин, а часть известна от психологов, которым звонят жертвы насилия.

Также смотрите: Жена оккупанта – мужу: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДИО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Бачили як в Естонії дівчата підтримали наших жінок перед посольством підарашників.
  • Історик Воєнрук
    Шановні наші жінки та дівчата! Якщо ви постраждали від нелюдів-знайдіть у собі сили і надайте свідчення ! Це допоможе покарати не лише тварюк,але й весь лаптєрейх.НЕ треба соромитись,будь ласка,бо не ваша в цьому провина. Нікому з притомних людей-а їх переважна більшість, і на думку не спаде соромити вас,бо ви-наші НАЙКРАЩІ І НАЙКОХАНІШІ. Ми обов'язково помстимося!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости