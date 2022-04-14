Изнасилование женщин в Киевской области было массовым, десятки пострадавших обращаются за помощью, - Денисова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я рассказывала о 25 женщинах, которых содержали в подвале в Буче с 14 до 24 лет. Сейчас девять беременных", - отметила она.
По словам Денисовой, женщины, подвергшиеся сексуальному насилию от вражеских солдат, после получения помощи разъезжаются и узнают о беременности уже за границей, где получают убежище как беженцы.
"Мы знаем один случай в Польше, где уже запрещены манипуляции. Там этот вопрос (аборт. - Ред.) решают правозащитные организации. Очень тяжело женщине думать о том, что она будет рожать ребенка от так поступившего с ней агрессора", - добавила омбудсмен.
Также, добавила она, большинство изнасилованных женщин не хотят об этом рассказывать, поэтому известна лишь часть таких преступлений. И, хотя точное количество произошедших в настоящее время изнасилований назвать невозможно, Денисова утверждает, что есть основания говорить, что эти преступления являются массовыми.
Денисова рассказала, что часть историй поступает от пострадавших женщин, а часть известна от психологов, которым звонят жертвы насилия.
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