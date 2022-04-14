Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины. ФОТО

Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была проведена операция по уничтожению сил армии РФ, в результате которой были освобождены от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Отмечается, что раньше были проведены необходимые мероприятия для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.

"Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. Как следствие, львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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