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Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины. ФОТО

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Подразделениями 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ была проведена операция по уничтожению сил армии РФ, в результате которой были освобождены от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 01

Отмечается, что раньше были проведены необходимые мероприятия для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовыми подразделениями были произведены наступательные действия.

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 02

"Получив значительные потери, российские оккупанты были деморализованы и начали отступать, оставляя занятые позиции. Как следствие, львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 03

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Львовские десантники освободили от оккупации несколько населенных пунктов на юге Украины 04

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    Львівські Леви
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    80-й черговий респект...
  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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