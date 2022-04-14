На Ривненщине простились с волонтером Михаилом Супруном, погибшим от рук российских оккупантов

В поселке Квасилов на Ривненщине простились с волонтером Михаилом Супруном.

Об этом сообщил в Facebook Александр Швец, передает Цензор.НЕТ.

Его с середины марта считали пропавшим без вести, впоследствии мужчину нашли убитого возле села Мирча в Киевской области, это близ Гостомеля.

Как выяснилось, волонтер и его автомобиль сожжены рашистами. Местные жители похоронили останки тела Михаила на окраине села. Об этом сообщил товарищ убитого Тарас Луцюк.

У Михаила Супруна осталось семь детей от двух до 15 лет и жена Оксана. Вдова рассказывает, что ее муж успел совершить один рейс, вывез из города Бородянка 14 человек, в том числе двоих только родившихся младенцев.

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